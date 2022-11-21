Горнолыжные курорты Подмосковья откроют сезон 25 ноября

В этом году сезон на горнолыжных курортах Московской области стартует 25 ноября. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
«Горнолыжные курорты Подмосковья открывают сезон с 25 ноября. Первыми заработают спортивный парк «Волен» и горнолыжный клуб Леонида Тягачева в Дмитровском городском округе. 1 декабря планируется открытие горнолыжного комплекса «Красная горка» в городском округе Подольск и горнолыжного курорта «Царьград» в городском округе Серпухов. В середине декабря стартует работа горнолыжного клуба «Целеево» и парка «Яхрома» в Дмитровском городском округе», - сказали в пресс-службе.
Там напомнили, что всего в Подмосковье расположено 18 горнолыжных курортов.
«За зимний сезон 2021-2022 годов самым посещаемым стал комплекс «Сорочаны» в Дмитровском городском округе, его посетителями стали более миллиона человек», - отметили в министерстве.