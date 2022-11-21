Горнолыжные курорты Подмосковья откроют сезон 25 ноября

«Горнолыжные курорты Подмосковья открывают сезон с 25 ноября. Первыми заработают спортивный парк «Волен» и горнолыжный клуб Леонида Тягачева в Дмитровском городском округе. 1 декабря планируется открытие горнолыжного комплекса «Красная горка» в городском округе Подольск и горнолыжного курорта «Царьград» в городском округе Серпухов. В середине декабря стартует работа горнолыжного клуба «Целеево» и парка «Яхрома» в Дмитровском городском округе», - сказали в пресс-службе.