Горнолыжные курорты Подмосковья откроют сезон с 25 ноября

"Подмосковные горнолыжные курорты открывают сезон с 25 ноября. Первыми заработают спортивный парк "Волен" и горнолыжный клуб Леонида Тягачева в Дмитровском городском округе. Кроме того, на 1 декабря запланировано открытие горнолыжного комплекса "Красная горка" в городском округе Подольск и горнолыжного курорта "Царьград" в городском округе Серпухов", - говорится в сообщении.