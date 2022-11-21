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18 минут назад

Горнолыжные курорты Подмосковья откроют сезон с 25 ноября

ТАСС

Сезон работы горнолыжных курортов в Московской области начнется с 25 ноября. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

Горнолыжные курорты Подмосковья откроют сезон с 25 ноября
Фото: unsplashunsplash

"Подмосковные горнолыжные курорты открывают сезон с 25 ноября. Первыми заработают спортивный парк "Волен" и горнолыжный клуб Леонида Тягачева в Дмитровском городском округе. Кроме того, на 1 декабря запланировано открытие горнолыжного комплекса "Красная горка" в городском округе Подольск и горнолыжного курорта "Царьград" в городском округе Серпухов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что всего на территории Московской области расположено 18 горнолыжных курортов. В прошлый зимний сезон самым посещаемым стал комплекс "Сорочаны" в Дмитровском округе - его посетили свыше 1 млн человек.

Леонид Тягачев,
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