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43 минуты назад

На единственном курорте в горах Ингушетии открыли новую гостиницу

«Это Кавказ»иещё 1

На территории курорта «Армхи» в горах Ингушетии открыли новый гостиничный корпус на 30 мест. Гостиница построена для решения проблемы дефицита мест размещения на единственном в регионе горнолыжном курорте.

На единственном курорте в горах Ингушетии открыли гостиницу
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«На всесезонном курорте „Армхи“ увеличился номерной фонд гостиниц, сегодня состоялось торжественное открытие нового корпуса „Терк“. Новая гостиница представляет собой двухэтажное здание из 15 двухместных номеров категории стандарт, выполненных в стиле прованс. Одновременно разместиться в новом отеле смогут 30 человек», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

Гостиничный комплекс расположен на высоте более 1,2 тысячи метров в местности, откуда открывается вид на Столовую гору.

«Туристический поток в республику ежегодно увеличивается, в первом полугодии турпоток вырос на 40% и составил 60 тысяч человек. Конечно же для туристов наибольший интерес представляет горная часть региона и популярность курорта „Армхи“ активно растет. Введение в эксплуатацию современного гостиничного комплекса позволит снизить дефицит мест размещения на территории курорта, а нашим гостям с комфортом наслаждаться красотами горной Ингушетии», — передает пресс-служба слова главы республики Махмуда-Али Калиматова.

Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт «Армхи» начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря и занимает территорию более 2 тысяч га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом, там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.

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