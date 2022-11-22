Turkish Airlines отменяет чартеры из Калининграда в Анталью

Пресс-служба калининградского аэропорта «Храброво» сообщила о том, что турецкая компания Turkish Airlines решила отменить прямые рейсы из Калининграда в Анталью. Причина такого решения неизвестна. Но сообщается, что с 22 ноября по 24 марта лоукостер AnadoluJet не будет выполнять полеты.

Напомним, что изначально турецкая авиакомпания приняла решение выполнять чартерные рейсы из Калининграда в Анталью с 20 ноября текущего года по 24 марта 2023 года два раза в неделю — во вторник и в пятницу. Но по неизвестной причине эти планы сорвались.