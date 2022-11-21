Горнолыжные курорты Альп и Пиренеев откладывают открытие

Несколько курортов, расположенных в Альпах и в Пиренеях, решили отложить свое открытие, запланированное на конец ноября, из-за отсутствия достаточного количества снега для нормального функционирования, сообщает Le Parisien.
"В настоящее время снежный покров на высоте удовлетворительный, но не позволяет вернуться на курорт на лыжах", - поясняется в пресс-релизе на этой неделе.
"Это решение, основанное на здравом смысле и мудрости, — предложить нашим клиентам продукцию безупречного качества", — подчеркнул он.
В конечном итоге курорт планирует "скорректировать" дату начала сезона, чтобы приспособиться к меняющемуся климату, добавил он, отметив, что "об этом говорят уже 2-3 года".
Действительно, примерно до высоты 2000 м продолжительность снежного покрова уменьшилась на один месяц с 1970-х годов, и в ближайшие десятилетия это уменьшение должно продолжаться, сокращая количество недель эксплуатации этих территорий для занятий зимними видами спорта. Уже подвергшееся критике использование искусственного снега, похоже, также не является решением проблемы постепенного повышения температуры.