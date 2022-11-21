Горнолыжные курорты Альп и Пиренеев откладывают открытие

Несколько курортов, расположенных в Альпах и в Пиренеях, решили отложить свое открытие, запланированное на конец ноября, из-за отсутствия достаточного количества снега для нормального функционирования, сообщает Le Parisien.

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"В настоящее время снежный покров на высоте удовлетворительный, но не позволяет вернуться на курорт на лыжах", - поясняется в пресс-релизе на этой неделе.

"Это решение, основанное на здравом смысле и мудрости, — предложить нашим клиентам продукцию безупречного качества", — подчеркнул он.

В конечном итоге курорт планирует "скорректировать" дату начала сезона, чтобы приспособиться к меняющемуся климату, добавил он, отметив, что "об этом говорят уже 2-3 года".