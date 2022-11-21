Порты Турции приняли более 900 круизных лайнеров

Число круизных лайнеров, пришвартовавшихся в портах Турции за 10 месяцев текущего года достигло 907. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

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По его словам, в целом на борту круизных лайнеров в турецкие порты прибыло 918484 пассажира.

Глава ведомства отметил, что в круизной сфере продолжается активность, а число туристов в этой области продемонстрировало значительный рост.

Караисмаилоглу напомнил, что число круизных лайнеров, пришвартовавшихся в турецких портах в январе -октябре 2021 года, составляло 53, тогда как в аналогичный период текущего года эта цифра возросла более чем в 17 раз - до 907.