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1 час назад

Порты Турции приняли более 900 круизных лайнеров

RusTurkey.com

Число круизных лайнеров, пришвартовавшихся в портах Турции за 10 месяцев текущего года достигло 907. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Порты Турции приняли более 900 круизных лайнеров
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com

По его словам, в целом на борту круизных лайнеров в турецкие порты прибыло 918484 пассажира.

Глава ведомства отметил, что в круизной сфере продолжается активность, а число туристов в этой области продемонстрировало значительный рост.

Караисмаилоглу напомнил, что число круизных лайнеров, пришвартовавшихся в турецких портах в январе -октябре 2021 года, составляло 53, тогда как в аналогичный период текущего года эта цифра возросла более чем в 17 раз - до 907.

Число круизных пассажиров за 10 месяцев текущего года увеличилось в 26 раз - до 918 484 против 35 121 за тот же период 2021 года, отметил министр.

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