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56 минут назад

Россияне захотели поставить точку в споре о подлокотниках на борту

Lenta.ru

Российские туристы положительно отреагировали на закон, разрешающий пассажирам верхних полок поездов есть на нижних полках, и изъявили желание также поставить точку в споре о подлокотниках в самолетах. Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне захотели поставить точку в споре о подлокотниках на борту
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, опрошенные агентством путешественники рассказали, что новый закон поможет избежать конфликтов и разногласий. «Ждем закона про подлокотники среднего кресла в самолете», — добавила одна из собеседниц издания и пояснила, что у пассажиров самолетов возникают споры из-за подлокотников соседних кресел.

Другая россиянка, которая часто ездит на поездах из Москвы в Ростов-на-Дону, рассказала, что нередко встречала неприветливых попутчиков с нижних полок.

«Лежат всю дорогу, и тебе надо как-то объяснять, что хорошо бы освободить место, чтобы другой человек поел», — пояснила она и уточнила, что обрадовалась новым правилам.

При этом туристка призналась, что раньше не знала, что у нее нет права есть на нижней полке, если она купила место на верхней. Другая путешественница поддержала ее.

«Думала, что это право у пассажиров верхних полок и так есть», — прокомментировала туристка по имени Лариса.

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