MSC Cruises отменила требование об обязательной вакцинации туристов

Круизная компания MSC Cruises отменила обязательную вакцинацию для туристов из России и других стран, отправляющихся в круиз по Персидскому заливу. Об этом редакции TourDom.ru сообщил генеральный представитель MSC, туроператор PAC GROUP, а также компания CruClub.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Это очень позитивная новость, – отметили в PAC GROUP. – Смягчения протокола по круизам в Персидском заливе мы ждали сразу вслед за снятием ограничений в круизах по Красному морю, где уже действует аналогичная схема – ПЦР или вакцинация».

Теперь для посадки на лайнер россиянам необходимо предоставить на выбор один из двух сертификатов – о вакцинации (можно «Спутник V») или о прохождении ПЦР-теста. Отрицательный результат должен быть получен не ранее 48 ч до отправления круиза. При этом анализ можно заменить тестом на антиген. Документ оформляется в бумажном виде на одном из пяти иностранных языков – английском, итальянском, немецком, французском или испанском. Сертификат должен содержать дату, персональные данные пассажира, идентификационные сведения о медцентре, который проводил анализ, использованный метод тестирования. От сдачи ПЦР освобождаются дети до 5 лет.

Документ о полной вакцинации (не менее двух доз 2-компонентной вакциной) необходимо предъявить в бумажном виде на одном из иностранных языков, указанных выше. При этом дополнительные требования к срокам прохождения вакцинации не указаны, а значит, туристы должны уточнить период действия документа на Госуслугах.