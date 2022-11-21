Авиакомпании попросили разрешить полеты с одним пилотом

Перевозчики 40 стран отправили обращение в Международную организацию гражданской авиации. Они объясняют, что присутствие одного пилота в кабине вместо двух поможет снизить затраты и смягчить влияние дефицита кадров, сообщил Bloomberg.
Европейское агентство авиабезопасности считает, что такое может быть возможным с 2027 года. В настоящее время оно проводит консультации с производителями самолётов, чтобы определить, как будут выполняться рейсы с одним пилотом, и подготовить новые правила.
На первом этапе могут разрешить одиночное пилотирование в режиме крейсерского полёта. Второй пилот сможет отдыхать в салоне, не помогая управлять самолётом.