Авиакомпании попросили разрешить полеты с одним пилотом

Перевозчики 40 стран отправили обращение в Международную организацию гражданской авиации. Они объясняют, что присутствие одного пилота в кабине вместо двух поможет снизить затраты и смягчить влияние дефицита кадров, сообщил Bloomberg.

Европейское агентство авиабезопасности считает, что такое может быть возможным с 2027 года. В настоящее время оно проводит консультации с производителями самолётов, чтобы определить, как будут выполняться рейсы с одним пилотом, и подготовить новые правила.