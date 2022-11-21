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1 час назад

Авиакомпании попросили разрешить полеты с одним пилотом

Говорит Москва

Перевозчики 40 стран отправили обращение в Международную организацию гражданской авиации. Они объясняют, что присутствие одного пилота в кабине вместо двух поможет снизить затраты и смягчить влияние дефицита кадров, сообщил Bloomberg.

Авиакомпании попросили разрешить полеты с одним пилотом
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Европейское агентство авиабезопасности считает, что такое может быть возможным с 2027 года. В настоящее время оно проводит консультации с производителями самолётов, чтобы определить, как будут выполняться рейсы с одним пилотом, и подготовить новые правила.

На первом этапе могут разрешить одиночное пилотирование в режиме крейсерского полёта. Второй пилот сможет отдыхать в салоне, не помогая управлять самолётом.

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