На Эльбрусе открыт лыжный сезон

В прошедшие выходные на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии открыт лыжный сезон. Как сообщает корреспондент ГлагоL Иван Илюхин, ранее лыжные трассы самой высокой горы России и Европы действовали только для профессиональных спортсменов, теперь же официальный доступ предоставили всем желающим без исключения.

Фото: ГлагоL ГлагоL

В ночь на воскресенье, 20 ноября, в Приэльбрусье шел снег, к открытию трасс природа все ещё и обновила. Но до большого снега ещё далеко, так что пока даже не лавиноопасно.

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Всего на Эльбрусе на сегодняшний день работают 30 километров трасс разной протяженности и степени сложности. Но наиболее многолюдно на высоте 3 тысячи метров над уровнем моря. Прокатиться можно и на лыжах, и на скейтбордах, и на снегоходах.

Сюда туристов и спортсменов доставляют теперь удобные закрытые кабинки канатной дороги. Их здесь называют «француженки», по стране-производителю. Ну, и за изящество, конечно.

Канатика с открытыми сиденьями осталась теперь только на горе Чегет, откуда открывается, как уверяют экскурсоводы, самый красивый вид на Эльбрус. Оттуда до него всего полтора километра. Но из Пятигорска, по мнению многих, картина для взора ничуть не хуже. Может быть потому, что открывается жителям и отдыхающим города-курорта самый высокий пик Кавказа и Европы не всегда, и расстояние по прямой оттуда 90 километров. Потому так удивителен этот вид. А уж о величавости Эльбруса ходят легенды.

Один из сноубордистов, пока ехали в кабине канатки, рассказал ГлагоL, что бывал на разных лыжных трассах, в разных местах, но на Эльбрусе впервые.

«Здесь есть свои плюсы. В Грузии, например, на трассах совсем нет камней. Здесь же ландшафт не такой гладенький, что добавляет экстрима и впечатлений», — рассказал лыжник.

Накопились у лыжников и туристов Эльбруса свои традиции и ритуалы. У самого края склона все той же площадки на высоте 3 тыс метров действует кафе, все стены и потолок которого увешаны купюрами из самых разных мест мира. Люди оставляют денежку, чтобы вернуться. Традицию исподволь положил сам хозяин заведения по имени Салих.

«Прикрепил как-то несколько купюр на стене у барной стойки. Для настроения, и чтобы деньги водились. Потом посетители стали клеить свои — на счастье, чтоб вернуться! Я не против, ничего не трогаю. Пусть возвращаются! Гостям на Кавказе всегда рады! Тем более, Эльбрус для нас — гора Счастья!»