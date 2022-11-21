Red Wings с января запустит рейсы из Екатеринбурга в Ставрополь

Авиакомпания Red Wings с 5 января запустит прямые рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Ставрополь, сообщили в пресс-службе перевозчика в понедельник.

"Red Wings расширяет сеть региональных маршрутов из своего базового аэропорта Кольцово. В январе 2023 года авиакомпания начнет летать из Екатеринбурга в Ставрополь. Рейсы будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах SSJ 100 вместимостью 100 кресел", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что рейсы будут выполняться по четвергам и вторникам. Направление субсидируется из федерального и региональных бюджетов, что позволяет установить более доступные цены на билеты.