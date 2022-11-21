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2 часа назад

Red Wings с января запустит рейсы из Екатеринбурга в Ставрополь

ТАССиещё 1

Авиакомпания Red Wings с 5 января запустит прямые рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Ставрополь, сообщили в пресс-службе перевозчика в понедельник.

Red Wings с января запустит рейсы из Екатеринбурга в Ставрополь
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Red Wings расширяет сеть региональных маршрутов из своего базового аэропорта Кольцово. В январе 2023 года авиакомпания начнет летать из Екатеринбурга в Ставрополь. Рейсы будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах SSJ 100 вместимостью 100 кресел", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что рейсы будут выполняться по четвергам и вторникам. Направление субсидируется из федерального и региональных бюджетов, что позволяет установить более доступные цены на билеты.

Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Базовые аэропорты авиакомпании - Домодедово, Жуковский, Кольцово, Баландино (Челябинск) и аэропорт Махачкалы.

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