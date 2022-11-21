В российском аэропорту приземлился самолет с дырой в хвосте

Самолет Embraer 170 крупного российского авиаперевозчика S7, следовавший по маршруту из Нижнего Новгорода в Новосибирск, приземлился в аэропорту Толмачево с дырой в хвосте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Восточное межрегиональное управление на транспорте СК России.

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Инцидент произошел в воскресенье, 20 ноября. «По предварительным данным, на послеполетном осмотре самолета Embraer 170 (...) обнаружены повреждения хвостовой части, в связи с чем воздушное судно отстранено от полетов», — сообщили в ведомстве.