В российском аэропорту приземлился самолет с дырой в хвосте

Самолет Embraer 170 крупного российского авиаперевозчика S7, следовавший по маршруту из Нижнего Новгорода в Новосибирск, приземлился в аэропорту Толмачево с дырой в хвосте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Восточное межрегиональное управление на транспорте СК России.
Инцидент произошел в воскресенье, 20 ноября. «По предварительным данным, на послеполетном осмотре самолета Embraer 170 (...) обнаружены повреждения хвостовой части, в связи с чем воздушное судно отстранено от полетов», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что по факту случившегося транспортной прокуратурой инициирована проверка соблюдения отечественной авиакомпанией законодательства о безопасности полетов по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».