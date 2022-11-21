Мьянма открывает прямые рейсы в Россию с 1 декабря

С 1 декабря для российских туристов открывается новое зарубежное направление – Мьянма. Информацию об этом сообщает «МК». Рейсы будет совершать мьянмская авиакомпания.

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Россияне смогут отправиться в Мьянму из шести городов – это Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Иркутск, Чита и Улан-Удэ. Такие города выбраны неслучайно: с авиаперевозчиком из Мьянмы заключил договор региональный туроператор, который за счет недорогого перелета снизил стоимость путевок в азиатские страны.