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3 часа назад

Мьянма открывает прямые рейсы в Россию с 1 декабря

runews24.ru

С 1 декабря для российских туристов открывается новое зарубежное направление – Мьянма. Информацию об этом сообщает «МК». Рейсы будет совершать мьянмская авиакомпания.

Мьянма открывает прямые рейсы в Россию с 1 декабря
Фото: runews24.rurunews24.ru

Россияне смогут отправиться в Мьянму из шести городов – это Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Иркутск, Чита и Улан-Удэ. Такие города выбраны неслучайно: с авиаперевозчиком из Мьянмы заключил договор региональный туроператор, который за счет недорогого перелета снизил стоимость путевок в азиатские страны.

Продажа туров начнется после того, как мьянмская авиакомпания получит слоты аэропортах России. Сейчас согласование всех вопросов подходит к концу. Уточняется, что стоимость недельной путевки без перелета стартует от 130 тысяч рублей на двоих. Ориентировочная цена на авиабилеты составит порядка 45 тысяч рублей в обе стороны.

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