Мьянма открывает прямые рейсы в Россию с 1 декабря

С 1 декабря для российских туристов открывается новое зарубежное направление – Мьянма. Информацию об этом сообщает «МК». Рейсы будет совершать мьянмская авиакомпания.
Россияне смогут отправиться в Мьянму из шести городов – это Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Иркутск, Чита и Улан-Удэ. Такие города выбраны неслучайно: с авиаперевозчиком из Мьянмы заключил договор региональный туроператор, который за счет недорогого перелета снизил стоимость путевок в азиатские страны.
Продажа туров начнется после того, как мьянмская авиакомпания получит слоты аэропортах России. Сейчас согласование всех вопросов подходит к концу. Уточняется, что стоимость недельной путевки без перелета стартует от 130 тысяч рублей на двоих. Ориентировочная цена на авиабилеты составит порядка 45 тысяч рублей в обе стороны.