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3 часа назад

Горнолыжные курорты Сочи признаны самыми популярными

РИА "ФедералПресс"

Российские любители зимнего спорта выбирают для встречи Нового года Сочи, следует из данных туроператоров.

Горнолыжные курорты Сочи признаны самыми популярными
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«На горнолыжных курортах Сочи в Новый год отдохнут 22 % опрошенных», – говорится в сообщении.

В исследовании принимали участие 1856 человек. 17 % голосов получила родина Деда Мороза – Великий Устюг, 14 % – Москва, 13 % – Петербуг и 11 % – Карелия.

Отмечается, что первые новогодние бронирования начались в августе, за это время интерес к ним вырос по стране в 4 раза. Кроме того, на 54 % вырос интерес к горнолыжному снаряжению, сообщают «Вести».

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