Горнолыжные курорты Сочи признаны самыми популярными

Российские любители зимнего спорта выбирают для встречи Нового года Сочи, следует из данных туроператоров.
«На горнолыжных курортах Сочи в Новый год отдохнут 22 % опрошенных», – говорится в сообщении.
В исследовании принимали участие 1856 человек. 17 % голосов получила родина Деда Мороза – Великий Устюг, 14 % – Москва, 13 % – Петербуг и 11 % – Карелия.
Отмечается, что первые новогодние бронирования начались в августе, за это время интерес к ним вырос по стране в 4 раза. Кроме того, на 54 % вырос интерес к горнолыжному снаряжению, сообщают «Вести».