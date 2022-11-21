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55 минут назад

Спасатели обратились к туристам после извержения вулкана на Камчатке

РИА "ФедералПресс"

На Камчатке туристов попросили не приближаться к вулкану Шивелуч, который начал извергаться в минувшие выходные.

Спасатели обратились к туристам на Камчатке
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Как сообщили спасатели, вулкан сильно разогрет, а с его склонов скатывается раскаленная лавина, температура которой достигает 1 000 градусов, а также сходят пирокластические потоки. Это может свидетельствовать, что скоро начнется мощное пароксизмальное извержение.

Туристов попросили не приближаться к вулкану ближе, чем на 15 километров от вершины. Так, в непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа и пеплопад.

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