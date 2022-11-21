Спасатели обратились к туристам на Камчатке

На Камчатке туристов попросили не приближаться к вулкану Шивелуч, который начал извергаться в минувшие выходные.
Как сообщили спасатели, вулкан сильно разогрет, а с его склонов скатывается раскаленная лавина, температура которой достигает 1 000 градусов, а также сходят пирокластические потоки. Это может свидетельствовать, что скоро начнется мощное пароксизмальное извержение.
Туристов попросили не приближаться к вулкану ближе, чем на 15 километров от вершины. Так, в непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа и пеплопад.