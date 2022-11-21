Россиянин рассказал об отношении грузин к русскому языку

Российский турист, побывавший в Тбилиси, рассказал, что не чувствовал предвзятого отношения к себе или к соотечественникам со стороны грузин. Наблюдениями он поделился в личном блоге «LifeeL — Жизнь и Чувства» на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Путешественник признался, что до этого видел в некоторых СМИ информацию, что в Грузии «русских недолюбливают, а иногда вообще игнорируют русский язык». Тем не менее за недельную поездку он ни разу не столкнулся с «каким-нибудь проявлением агрессии или неприятия». Также россиянин заметил, что многие грузины хорошо знают русский и могут разговаривать на нем.

«Молодежь владеет русским языком хуже, поэтому если вдруг вам придется воспользоваться услугами салонов связи или банковскими услугами, то молодые специалисты будут общаться с вами на английском. Просто будьте к этому готовы и не требуйте к себе отдельного отношения», — заявил автор блога.