Россиянам назвали направления для горнолыжного и пляжного отдыха

Во время планирования отпуска большое значение имеет логистика и цены. «ФедералПресс» рассказывает, где лучше всего отдохнуть зимой 2023 года.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Пляжный отдых

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Турция

Во второй половине ноября море в Турции уже довольно прохладное. Однако во многих турецких отелях есть подогреваемые бассейны. Кроме того, в Турции комфортная погода для комфортного отпуска и можно выезжать на различные экскурсии.

Египет

Море в Египте в январе составляет 21 градус, но самым неприятным на курорте считаются ветра. Однако в Египте множество отелец находятся в безветренных бухтах. В таких местах находиться гораздо комфортнее. В хороших египетских отелях тоже имеются подогреваемые бассейны.

ОАЭ

В ноябре в этой стране считается пик сезона. Температура воды в море считается умеренно-комфортной, нет жары, к тому же Эмираты предоставляют много вариантов для шопинга и развлечений.

Таиланд

Туристический сезон в Таиланде начинается с ноября до конца апреля. Этому способствуют прекрасная природа и знаменитые достопримечательности, низкие внутренние цены, широкие возможности для экскурсий, отличная кухня и доброжелательные люди.

Мальдивы

Это государство порадует туристов великолепными пляжами, теплым Индийским океаном, красивейшими рифами с богатым животным миром, огромные возможностями активного отдыха. Во второй половине ноября и до начала апреля на Мальдивах продолжается сухой сезон с хорошей погодой.

Танзания

Страна с отличными пляжами, самобытной культурой, огромными возможностями активного отдыха. Туристы могут посетить здесь несколько национальных парков.

Сейшелы

Тропический рай с отличными пляжами, кристально-чистым океаном и великолепными пейзажами нетронутой природы. Лето на этих островах длится круглый год, однако зимой могут идти дожди и начинаться ветра, но это редкость.

Горнолыжный отдых

Сочи

Любителям горнолыжного отдыха предлагают три курорта в Сочи: «Красная Поляна», «Газпром» и «Роза Хутор». На каждом курорте есть свои канатные дороги, трассы разных уровней сложности, отели, пункты проката, школы инструкторов, рестораны и прочая инфраструктура. Эти курорты расположены рядом друг с другом, но у каждого из них свои особенности.

Домбай

Туристы едут на этот курорт в основном с середины декабря и до середины апреля. Трассы с умеренным наклоном, сглаженым рельефом очень привлекают любителей горнолыжного отдыха. Однако имеются места для экстремальных спусков.

Шерегеш