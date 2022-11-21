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1 час назад

В Индонезии понадеялись на запуск прямых рейсов в Россию

Lenta.ruиещё 1

Посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес выразил надежду на запуск прямых рейсов между странами в будущем. Его слова передает РИА Новости.

В Индонезии понадеялись на запуск прямых рейсов в Россию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дипломат понадеялся на то, что прямые рейсы из Москвы в Джакарту и на Бали будут запущены до начала лета следующего года. Так, по его словам, разрешение на полеты в столицу страны уже получила авиакомпания Azur Air.

«Им осталось выполнить некоторые требования. Одно из них — открыть офис в Индонезии», — уточнил Таварес.

Кроме того, получить разрешение пытается Nordwind.

«Мы в процессе», — добавил посол. Он выразил надежду, что вопрос с полетами в страну решится, и «летать на Бали будет проще».

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