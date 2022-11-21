Россияне массово устремились осенью в один регион

Россияне массово устремились в один регион на поездах осенью — представители туриндустрии зафиксировали повышенный спрос на поездки в Санкт-Петербург. Об этом стало известно из исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», пишет ТАСС.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Согласно данным аналитиков, наибольшее количество поездок (8,4 процента путешествий) в осенний период совершается между Москвой и Санкт-Петербургом. Средняя стоимость поездки составляет 3,4 тысячи рублей с человека в одну сторону.

Второе и третье места по востребованности заняли маршруты из Краснодара в Адлер и из Москвы в Нижний Новгород. Средний чек по данным направлениям составил 1,1 и 1,8 тысячи рублей соответственно. При этом самыми бюджетными маршрутами, по данным аналитиков, стали поездки между Москвой и Тулой (средняя стоимость билета в одну сторону — 795 рублей) и между Санкт-Петербургом и Псковом (стоимость — 873 рубля).