Некоторые туристы считают ЧМ-2022 в Катаре ошибкой

В Катаре по требованию правящей семьи запретили продажу алкогольных напитков на стадионах всего за 2 дня до старта чемпионата мира. Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» поделились своим мнением по поводу таких ограничений.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Большая часть участников опроса, в котором на момент написания новости приняло участие более 2100 человек, считает, что футбольные болельщики найдут выход из этой ситуации (29%). И правда. Спиртное, хоть дорогое, можно будет купить в пабах, на фестивале болельщиков FIFA и специальных площадках.

Почти столько же подписчиков ответили, что проводить одно из самых масштабных футбольных мероприятий в Катаре – было ошибочным решением (26%). Одним из первых моментов, которые считают сложными, наблюдатели называют перенос соревнований с лета на конец осени – зиму из-за жаркого климата.

Многих болельщиков смущают строгие нравы в мусульманской стране. К примеру, британцы недовольны тем, что на стадионах официально запретили вывешивать радужные флаги. Еще споры были связаны как раз с алкоголем. Сначала катарские власти пошли навстречу ФИФА и согласились продавать пиво на стадионах, хоть и в отдаленных неприметных местах, но, как видим, решение пересмотрели.

18% опрошенных ответили, что в арабской стране поступили правильно. 13% не согласны с ущемлением прав любителей пива: «ЧМ по футболу – это не сугубо национальное мероприятие Катара, а для всего мира. Сложившиеся традиции проведения подобных мероприятий, своя атмосфера и пиво для болельщиков в том числе – сама в пабах люблю болеть)) Поэтому мне лично не нравятся такие жёсткие ограничения». Остальные участники опроса хотели узнать его результаты.