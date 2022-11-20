Как развивается туризм в Хабаровском крае

Краевые власти строят инфраструктуру, заключают выгодные соглашения с партнерами и проводят туристические форумы для «продвижения» региона на всю Россию. Правительство Хабаровского края сейчас активно работает над развитием туристической сферы региона – создает современную инфраструктуру, заключает с различными партнерами выгодные соглашения и проводит на берегах Амура всероссийские форумы, чтобы «продвигать» бренд Хабаровского края на всю страну. Подробнее – в обзоре портала PROkhab.ru.

Фото: PROkhab.ru PROkhab.ru

Так, в этом году были построены сразу две автомобильные дороги, ведущие к крупным туристическим объектам. Первая находится в Хабаровском районе и ведет к экопарку «Воронеж». Протяженность этой дороги составляет 2,9 километра, ее капитальная реконструкция обошлась более чем в 187 миллионов рублей, из которых 144,6 миллиона рублей были выделены из федерального бюджета. А вторая дорога ведет к Центру водного туризма в Комсомольске-на-Амуре. Ее строительство обошлось в 78 миллионов рублей, протяженность трассы составила 510 метров. На данный момент первая дорога уже введена в эксплуатацию, а на второй заканчиваются последние работы, она будет сдана до 1 декабря текущего года.

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Кроме того, был завершен второй этап развития инфраструктуры горнолыжного комплекса «Холдоми», в рамках которого там были введены в эксплуатацию сразу девять различных объектов, в том числе пристройка к зданию административно-бытового комплекса, в которой разместились пищеблок и общежитие для персонала, свадебный и банный комплексы, здание медпункта с тренажерным залом, кафе на промежуточной станции кресельного подъемника, система оснежения горнолыжных трасс и канатная дорога гондольного типа. В общей сложности на эти цели было потрачено свыше 800 миллионов рублей частных средств. Помимо этого, в сентябре 2022 года на полях Восточного экономического форума между правительством Хабаровского края и АО «Корпорация «Туризм.РФ» было заключено соглашение о долгосрочном взаимодействии в сфере развития туризма, туристической инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Хабаровском крае. Этот документ предусматривает содействие со стороны корпорации внутреннему и въездному туризму, а также гарантирует обеспечение социально-экономического развития Хабаровского края с учетом сохранения его природных объектов и животного мира, уважения традиций и уникальных культурных особенностей местных жителей, а также недопущения ущерба окружающей среде.

Можно сказать, что подписанное соглашение позволит правительству Хабаровского края получать помощь от Корпорации «Туризм.РФ» при реализации различных проектов, направленных на развитие туризма. В частности, стороны будут совместно определять перспективные туристические территории, планировать различные проекты и привлекать инвесторов, которые их смогут реализовать. Также стоит напомнить, что с 21 по 24 сентября 2022 года в Хабаровске состоялся всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток!», в рамках которого прошло немало различных деловых сессий, встреч и переговоров, а также мероприятий, направленных на популяризацию туристического потенциала Хабаровского края.

В этом форуме приняли участие свыше 600 представителей власти, общественности и бизнеса из 13 регионов России, что в 1,5 раза больше, чем изначально ожидалось. Кроме того, на этом форуме была организована демонстрация возможностей местных туристических компаний и операторов, которую смогли увидеть свыше 8 тысяч человек.

В рамках туристического форума «Открой Дальний Восток!» было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере туризма между правительство Хабаровского края и ООО «ТТ-Трэвел», которая на данный момент считается лучшим российским туроператором и активно развивает авиаперевозки по России. К слову, эта компания уже успешно сотрудничает с такими дальневосточными регионами, как Камчатка, Сахалин и Приморье.