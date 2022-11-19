Летевший в Москву самолет посадили из-за пристававшего к стюардессам пассажира

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Борт, следовавший из Иркутска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Новосибирска из-за действий пьяного авиадебошира. По факту хулиганства проводится доследственная проверка, сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ в субботу.

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"Проводится доследственная проверка в отношении жителя Иркутской области, грубо нарушившего общественный порядок на борту воздушного судна сообщением Иркутск - Москва (п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.

Предварительно установлено, что 19 ноября 2022 года во время следования самолета из Иркутска в Москву находящийся на борту пьяный мужчина начал грубо и нецензурно выражаться в отношении обслуживающего персонала. При этом на замечания бортпроводников и других пассажиров он не реагировал, вел себя неадекватно.