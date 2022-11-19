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7 часов назад

Спрос российских туристов на новогодние туры в Турцию снизился

RusTurkey.comиещё 1

"Почти у всех крупных компаний сейчас новогодних туров в Турцию продано меньше, чем в то же время 2021 года, на 15-60%. Отставание от показателей 2021 года у большинстваво многом объяснимо снищким процентом бронирования. В связи со сложной геополитической обстановкой в основном туры сейчас бронируют за одну-две недели до заезда", - говорится в сообщении.

Спрос россиян на новогодние туры в Турцию снизился
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com

При этом Турция входит в тройку наиболее востребованных в России зарубежных направлений на Новый год. Также высоким спросом пользуются туры в ОАЭ и Египет, рассказали в АТОР. По данным ассоциации, самым популярным турецким направлением на новогодние праздники является Анталья, ее доля в новогодних бронированиях Турции составляет от 80% до 95%.

Стоимость новогоднего отдыха в Турции за год выросла от 1,5 до 2 раз, сообщили туроператоры "Интурист" и Anex Tour. В основном это связано с увеличением стоимости авиаперевозки. В то же время размещение в турецких отелях подорожало на 20-30%. Сейчас новогодний отдых в Турции на двоих стоит в среднем от 125 тыс. руб. до 250 тыс. руб., добавили в АТОР.

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