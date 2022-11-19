Спрос россиян на новогодние туры в Турцию снизился

"Почти у всех крупных компаний сейчас новогодних туров в Турцию продано меньше, чем в то же время 2021 года, на 15-60%. Отставание от показателей 2021 года у большинстваво многом объяснимо снищким процентом бронирования. В связи со сложной геополитической обстановкой в основном туры сейчас бронируют за одну-две недели до заезда", - говорится в сообщении.