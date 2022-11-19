Под Сургутом открылась туристская тропа с инсталляциями об истории хантов

СУРГУТ, 19 ноября. /ТАСС/. Туристско-архитектурная тропа "Человечность" длиной 2,5 км с инсталляциями о 7 тыс. лет истории хантов открылась в субботу на месте древнего поселения в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, передает корреспондент ТАСС.

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Тропа "Человечность" станет частью музейно-туристического комплекса "Барсова гора", который расположится в 7 км от Сургута, в центральной части парка "Барсова гора", имеющего статус объекта культурного наследия регионального значения. Проект будет включать две архитектурные тропы общей длиной 4 км и музейный комплекс.

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"2,5 км, восемь инсталляций, 75 млн рублей - и это только начало. Это первый этап, весь проект состоит из трех этапов: первая архитектурная тропа, вторая архитектурная тропа и музей. Главное насыщение будет в следующем году, на втором этапе, будет еще 1,5 км, еще 30 инсталляций. Ну и, надеюсь, приступим к строительству музейного комплекса", - сообщил журналистам глава Сургутского района Андрей Трубецкой на церемонии открытия тропы.

Глава района выразил надежду, что удастся получить финансирование на строительство музейного комплекса, который станет частью проекта. "Музей - это около 400 млн. К сожалению, пока объект полностью финансируется за счет средств местного бюджета, ни федеральных, ни окружных денег нет. Надеюсь, что объект появится в окружной программе с финансированием", - сказал он.

Барсова гора - священное место хантов, одного из коренных малочисленных народов Севера. Здесь на территории около 8 кв. км найдено около 70 городищ, остатки более 3 тыс. жилищ и построек, могильники, святилища, отражающие историю заселения этой территории на протяжении 7 тыс. лет. Место имеет значение и как природный объект - здесь растут 50 редких видов растений, 10 из которых краснокнижные, а также обитают редкие виды бабочек.