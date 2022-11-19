Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
9 часов назад

Новосибирск попал в десятку самых атмосферных городов России для путешествий

Bfm.ru Новосибирск

Новосибирск занял 7 место из 10 в рейтинге самых атмосферных городов России для осенне-зимнего отдыха. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Новосибирск попал в десятку самых атмосферных городов России для путешествий
Фото: Bfm.ru НовосибирскBfm.ru Новосибирск

Аналитики сервиса отмечают, что в разных широтах страны поздняя осень выглядит по-разному. Путешественники и любители атмосферных фото ищут направления и города, которые лучше всего подчеркивают осеннее настроение.

На первом месте в десятке самых атмосферных городов для отдыха в ноябре 2022 года оказался город Сочи в Краснодарском крае. На втором месте — Санкт-Петербург, третье место заняла Москва.

Новосибирск занял седьмую строчку рейтинга. Столицу Сибири обошли такие города как Калининград, Пятигорск и Нижний Новгород.

Также в топ-10 самых атмосферных городов России попали Суздаль во Владимировской области, Ярославль и город Сортавала в Карелии.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что Новосибирск оказался на нижних позициях рейтинга самых привлекательных городов России.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители