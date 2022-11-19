Новосибирск попал в десятку самых атмосферных городов России для путешествий

Новосибирск занял 7 место из 10 в рейтинге самых атмосферных городов России для осенне-зимнего отдыха. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Фото: Bfm.ru Новосибирск Bfm.ru Новосибирск

Аналитики сервиса отмечают, что в разных широтах страны поздняя осень выглядит по-разному. Путешественники и любители атмосферных фото ищут направления и города, которые лучше всего подчеркивают осеннее настроение.

На первом месте в десятке самых атмосферных городов для отдыха в ноябре 2022 года оказался город Сочи в Краснодарском крае. На втором месте — Санкт-Петербург, третье место заняла Москва.

Новосибирск занял седьмую строчку рейтинга. Столицу Сибири обошли такие города как Калининград, Пятигорск и Нижний Новгород.

Также в топ-10 самых атмосферных городов России попали Суздаль во Владимировской области, Ярославль и город Сортавала в Карелии.