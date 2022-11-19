В РФ могут ввести курортный сбор для туристов за границей

В Госдуме предложили ввести курортный сбор для туристов, отправляющихся отдыхать за рубеж. С такой инициативой выступил первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, люди, способные заплатить крупную сумму за путёвку, не почувствуют курортного сбора. Своим мнением об этой инициативе с корреспондентами «Авторадио» поделился эксперт по защите прав туриста Общественной палаты Роман Бобылёв. Он считает идею больше похожей на популизм.
«Во-первых, государство не соберёт какого-то значительного количества денежных средств, потому что мы даже имеем проблемы с курортным сбором, который собирается внутри РФ в некоторых туристических зонах. Опять же мы должны понимать, что это не всегда выезды, связанные с туризмом. У нас бизнес-процессы завязаны на мировую экономику, и сейчас и так российский бизнес испытывает сложности с коммуникацией, и бизнесмены прилагают колоссальные усилия, чтобы эти препоны со стороны недружественных стран решить. Поэтому, на мой взгляд, это не в интересах граждан и не в интересах государства».