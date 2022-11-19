В РФ могут ввести курортный сбор для туристов за границей

«Во-первых, государство не соберёт какого-то значительного количества денежных средств, потому что мы даже имеем проблемы с курортным сбором, который собирается внутри РФ в некоторых туристических зонах. Опять же мы должны понимать, что это не всегда выезды, связанные с туризмом. У нас бизнес-процессы завязаны на мировую экономику, и сейчас и так российский бизнес испытывает сложности с коммуникацией, и бизнесмены прилагают колоссальные усилия, чтобы эти препоны со стороны недружественных стран решить. Поэтому, на мой взгляд, это не в интересах граждан и не в интересах государства».