Туристы признались, зачем ездят в санатории

Согласно данным сервиса Яндекс и AZIMUT Hotels, в России одним из наиболее востребованных направлений в этом году стал медицинский туризм.

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Результаты опроса путешественников показали, что 23% респондентов выбирают для восстановления сил и здоровья отдых в санаториях, а 57% останавливаются в отелях, чтобы набраться энергии.

При этом большая часть людей, отправляющихся на отдых в санатории (64%), ставит себе целью сбросить лишний вес, 21% опрошенных хотят просто провести время с пользой для здоровья, а 15% во главу угла ставят комплексное обследование организма.