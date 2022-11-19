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47 минут назад

Туристы признались, зачем ездят в санатории

Мария Кимакович

Согласно данным сервиса Яндекс и AZIMUT Hotels, в России одним из наиболее востребованных направлений в этом году стал медицинский туризм.

Туристы признались, зачем ездят в санатории
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Результаты опроса путешественников показали, что 23% респондентов выбирают для восстановления сил и здоровья отдых в санаториях, а 57% останавливаются в отелях, чтобы набраться энергии.

При этом большая часть людей, отправляющихся на отдых в санатории (64%), ставит себе целью сбросить лишний вес, 21% опрошенных хотят просто провести время с пользой для здоровья, а 15% во главу угла ставят комплексное обследование организма.

Названы самые популярные направления у российских туристов

Результаты опроса также показали, что санатории перестают быть местом отдыха лишь пенсионеров: подобным отдыхом начинают интересоваться и люди в возрасте от 18 до 35 лет, а также родители с маленькими детьми.

Ранее стало известно, куда россияне поедут встречать Новый год.

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