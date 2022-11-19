Военные подрались с туристами в ночном клубе

Американские солдаты из элитных сил специального назначения НАТО устроили драку с иностранными туристами в ночном клубе Instant/Fogas в центре Будапешта. Об этом пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на венгерский телеканал M1.

На данный момент нет информации о том, кто стал зачинщиком потасовки и с кем именно подрались американцы. Известно, что серьезно никто не пострадал.

Охрана ночного клуба не смогла утихомирить военных и вызвала полицию. Центральная следственная прокуратура Венгрии начала расследование по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах.

Посольство США в Будапеште пока никак не прокомментировало этот инцидент.