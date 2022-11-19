Что сделать, чтобы выехать за границу

Выезжая за рубеж, туристам стоит помнить о нескольких важных моментах. Что необходимо проконтролировать перед тем, как отправиться на отдых, сообщает PRIMPRESS.

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В первую очередь необходимо убедиться в действительности заграничного паспорта. Желательно, чтобы срок его действия не ограничивался парой месяцев, а был с запасом. Некоторые страны требуют действие паспорта на полгода, это необходимо учитывать.

Также стоит проверить, не требуется ли на таможенном контроле предъявление обратного билета. При необходимости его нужно приобрести и иметь под рукой с другими документами.

Важным моментом во время путешествий является наличие визы, если она необходима. Следует четко понимать, можно ли получить визу по прибытии в страну назначения или нужно сделать ее заранее.

Некоторые страны до сих пор работают с учетом ковидных ограничений. Если необходимо, нужно сдать ПЦР-тест или предоставить прививочный сертификат требуемого образца.