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1 час назад

Что сделать, чтобы выехать за границу

Primpress

Выезжая за рубеж, туристам стоит помнить о нескольких важных моментах. Что необходимо проконтролировать перед тем, как отправиться на отдых, сообщает PRIMPRESS.

Что сделать, чтобы выехать за границу
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

В первую очередь необходимо убедиться в действительности заграничного паспорта. Желательно, чтобы срок его действия не ограничивался парой месяцев, а был с запасом. Некоторые страны требуют действие паспорта на полгода, это необходимо учитывать.

Также стоит проверить, не требуется ли на таможенном контроле предъявление обратного билета. При необходимости его нужно приобрести и иметь под рукой с другими документами.

Важным моментом во время путешествий является наличие визы, если она необходима. Следует четко понимать, можно ли получить визу по прибытии в страну назначения или нужно сделать ее заранее.

Некоторые страны до сих пор работают с учетом ковидных ограничений. Если необходимо, нужно сдать ПЦР-тест или предоставить прививочный сертификат требуемого образца.

Не менее важным пунктом является наличие страховки. Она позволит получить лечение за границей, в случае необходмости, а также позволит покрыть различные издержки.

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