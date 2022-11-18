Россиянам предложили отпраздновать Новый год в полете

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) предложили россиянам, верящим в примету «Как Новый год встретишь, так и проведешь», отметить праздник в полете. Об этом сообщается на сайте организации.

Фото: Лента.ру Лента.ру

«Обычно в новогоднюю полночь пассажиров рейсов, где момент боя курантов приходится на сам полет, поздравляет командир экипажа. Также довольно часто авиакомпании предлагают путешественникам в 00.00 внеплановый бокал шампанского. В первом и бизнес-классе могут быть и более торжественные церемонии — зависит от перевозчика», — рассказали в ассоциации.

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Так, у желающих много путешествовать в 2023 году есть различные способы отпраздновать новогоднюю ночь в воздухе — как на авиарейсах по России, так и во время полета в Турцию, ОАЭ, Таиланд, Гоа и на Шри-Ланку. Цены варьируются от трех тысяч до 1,15 миллиона рублей.

Выгоднее всего встретить Новый год в полете предлагает авиакомпания S7 — самолет по маршрут Москва — Санкт-Петербург, вылетающий из Домодедово 31 декабря в 23:55, обойдется в три тысячи рублей. Также бюджетной выйдет поездка из Москвы на горнолыжный курорт Шерегеш с прилетом в аэропорт Новокузнецка. Стоимость рейса S7 составляет 8,6 тысячи рублей.

Для тех, кто планирует совместить перелет в новогоднюю ночь с дальнейшим отпуском, туроператоры подготовили пакетные туры от 176 тысяч рублей на двоих. За это цену туристы смогут провести 12 дней в Анталье с проживанием в пятизвездочном отеле с питанием по системе «все включено». Дороже обойдется отдых на Шри-Ланке, Гоа и в Таиланде, куда туры можно приобрести от 236, 255 и 267 тысяч рублей на двоих соответственно.

Встретить праздник в салоне первого класса на борту самолета арабской авиакомпании Emirates предлагается за 675 тысяч рублей. «Однако если нет цели сэкономить, а хочется получить незабываемые впечатления на всю жизнь, то в A380 есть салон первого класса. Билет "туда-обратно" между Москвой и Дубаем обойдется пассажиру в 1,15 миллиона рублей. И на новогодний рейс такие билеты в продаже еще есть», — отметили в АТОР.