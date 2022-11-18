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43 минуты назад

Пассажир самолета заснул во время полета и умер

Lenta.ru

Пассажир самолета скончался на борту рейса авиакомпании easyJet, который следовал по маршруту в Лондон. Об этом пишет Mirror.

Пассажир самолета заснул во время полета и умер
Фото: Лента.руЛента.ру

Самолет летел в лондонский аэропорт Гатвик с кипрского острова Пафос — отмечается, что на борту воздушного судна было много туристов, возвращающихся домой с отдыха. Внимание пассажиров привлек мужчина, который крепко заснул во время полета и не реагировал на призывы пробудиться. Бортпроводники немедленно начали оказывать пассажиру первую помощь.

Члены экипажа попытались применить дефибриллятор, однако безуспешно — мужчина умер. Капитан рейса по громкой связи предупредил пассажиров о происшествии и призвал относиться к ситуации «с достоинством».

Ранее в ноябре прилетевший в Колумбию американский турист умер во время отдыха: мужчину нашли на улице. Выяснилось, что в тот день он был на свидании с местной девушкой, с которой познакомился в Tinder. По версии следствия, мужчину накачали наркотиками и ограбили.

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