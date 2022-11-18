Италия продолжит выдавать визы по пятилетним загранпаспортам РФ

Италия в третий раз за неделю изменила требования к документам на шенген: визовые центры продолжат принимать загранпаспорта РФ нового и старого образца. Объявление об этом появилось на сайте уполномоченной Генконсульством в Москве компании VMS.

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В минувший понедельник путешественников предупредили, что перестанут принимать пятилетние удостоверения личности с 15 ноября. На следующий день срок окончания приема загранпаспортов старого образца перенесли на 15 декабря. Сегодня визовый центр в Москве отменил введенные требования со ссылкой на обновленную информацию Генконсульства. На сайте второй уполномоченной компании Almaviva Russia, куда обращаются россияне за пределами столицы и Подмосковья, информацию пока не поменяли.