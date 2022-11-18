Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
52 минуты назад

Италия продолжит выдавать визы по пятилетним загранпаспортам РФ

TourDom

Италия в третий раз за неделю изменила требования к документам на шенген: визовые центры продолжат принимать загранпаспорта РФ нового и старого образца. Объявление об этом появилось на сайте уполномоченной Генконсульством в Москве компании VMS.

Италия продолжит выдавать визы по пятилетним загранпаспортам РФ
Фото: unsplashunsplash

В минувший понедельник путешественников предупредили, что перестанут принимать пятилетние удостоверения личности с 15 ноября. На следующий день срок окончания приема загранпаспортов старого образца перенесли на 15 декабря. Сегодня визовый центр в Москве отменил введенные требования со ссылкой на обновленную информацию Генконсульства. На сайте второй уполномоченной компании Almaviva Russia, куда обращаются россияне за пределами столицы и Подмосковья, информацию пока не поменяли.

С чем связана паспортная «лихорадка», ни в визовых центрах, ни на странице дипмиссии не сообщили.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители