Россияне начали массово бронировать туры в ОАЭ

Российские туристы начали массово бронировать путевки в ОАЭ — туроператоры зафиксировали рост продаж туров до 40 процентов. Об этом сообщает издание «Коммерсант».
Так, одной из основных причин резкого повышения спроса директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев называет отмену властями страны практически всех ковидных ограничений на въезд для туристов.
«До последнего времени для въезда в страну требовался ПЦР-тест и сохранялась необходимость использования медицинских масок, которые теперь нужны только для посещения больниц и поликлиник», — уточнил он.
Также на рост спроса, по мнению экспертов отрасли, повлияло снижение стоимости перелетов за счет расширения перевозчиками полетных программ и перераспределение туристических предпочтений. Что касается стоимости отдыха, средний чек при бронировании туров в ОАЭ сейчас составляет 158,5 тысячи рублей. Наиболее востребованным курортом ОАЭ у россиян стал Дубай, который формирует 54 процента бронирований, на втором и третьем местах Шарджа и Рас-эль-Хайма, куда устремятся 16 и 10 процентов россиян соотвественно.