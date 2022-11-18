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35 минут назад

Россияне начали массово бронировать туры в ОАЭ

Lenta.ru

Российские туристы начали массово бронировать путевки в ОАЭ — туроператоры зафиксировали рост продаж туров до 40 процентов. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Россияне начали массово бронировать туры в ОАЭ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, одной из основных причин резкого повышения спроса директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев называет отмену властями страны практически всех ковидных ограничений на въезд для туристов.

«До последнего времени для въезда в страну требовался ПЦР-тест и сохранялась необходимость использования медицинских масок, которые теперь нужны только для посещения больниц и поликлиник», — уточнил он.

Также на рост спроса, по мнению экспертов отрасли, повлияло снижение стоимости перелетов за счет расширения перевозчиками полетных программ и перераспределение туристических предпочтений. Что касается стоимости отдыха, средний чек при бронировании туров в ОАЭ сейчас составляет 158,5 тысячи рублей. Наиболее востребованным курортом ОАЭ у россиян стал Дубай, который формирует 54 процента бронирований, на втором и третьем местах Шарджа и Рас-эль-Хайма, куда устремятся 16 и 10 процентов россиян соотвественно.

Новости путешествий,Олег Козырев,Коммерсант,
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