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13 минут назад

Диким туристам больше не разрешат лазить по деревьям в Сукко

РИА "ФедералПресс"

Туристы в очередной раз игнорировали запрещающие знаки и лазили по деревьям в охраняемой Кипарисовой роще. Ограждение снова отремонтировали, сообщили в управлении особо охраняемых природных территорий Краснодарского края.

Диким туристам больше не разрешат лазить по деревьям в Сукко
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Сотрудниками учреждения было проведено восстановление ограждения, сломанного неизвестными», – отметили в ведомстве.

Кроме того, помимо запрещающих табличек, туристов будут оповещать через громкоговоритель о правилах поведения в охраняемой зоне.

Ранее резонанс вызвала фотосессия в честь Хеллоуина, где человек в костюме приведения залез на дерево. Также нередко туристы забираются на деревья ради красивого кадра и усаживают туда своих детей, пишет «Подъем».

К деревьям туристы подбираются летом на катамаранах, которые сдают в аренду на прилегающей территории. Когда озеро пересыхает, до кипарисов идут пешком. Территорию многократно ограждали лентой и устанавливали таблички с предупреждениями о штрафах, но случаи о наказании пока неизвестны.

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