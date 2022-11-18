Диким туристам больше не разрешат лазить по деревьям в Сукко

Туристы в очередной раз игнорировали запрещающие знаки и лазили по деревьям в охраняемой Кипарисовой роще. Ограждение снова отремонтировали, сообщили в управлении особо охраняемых природных территорий Краснодарского края.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Сотрудниками учреждения было проведено восстановление ограждения, сломанного неизвестными», – отметили в ведомстве.

Кроме того, помимо запрещающих табличек, туристов будут оповещать через громкоговоритель о правилах поведения в охраняемой зоне.

Ранее резонанс вызвала фотосессия в честь Хеллоуина, где человек в костюме приведения залез на дерево. Также нередко туристы забираются на деревья ради красивого кадра и усаживают туда своих детей, пишет «Подъем».