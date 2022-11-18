В Таиланде возникли сложности с бронированием отелей

Подписчики телеграм-канала для профессионалов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В» сообщают о сложностях с подтверждением номеров в отелях Таиланда. «Вторую неделю ждем, так все медленно, – написала Ирина (турагентство «Галерея путешествий»).

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

О случаях долгого согласования заявок говорят и другие турагенты. «В среднем сейчас до 3–4 дней уходит на подтверждение бронирования». «Ждала неделю, чтобы заказать тур, хотя поездка была на февраль». В то же время иногда заявки согласуются быстро: «В пятницу бронировали Пхукет, в течение часа пришел окей».

При этом виллы и luxury-отели сложнее забронировать, чем другие варианты размещения. «У нас был запрос на большую виллу. Долго ожидали подтверждения, были и отказы, – сообщила Элина Кохреидзе (турагентство “Оранжевый сезон"). – Дело в том, что их на Пхукете не очень много. И вилл по факту, если они есть вообще, в отеле может быть от одной до пяти». Судя по отзывам, не всегда удается заказать номер в востребованных пятизвездочных отелях на Карон бич – самом популярном пляже Пхукета.

Иногда до последнего не приходит согласие на бронь тура с вылетом через неделю – оно может поступить буквально за сутки до заезда. Трудности возникают и при заказах отелей на новогодние каникулы.

Очевидно, основная причина длительного согласования заявок – увеличение спроса на отдых в Таиланде со стороны туристов из европейских стран. Чтобы быстрее определиться с размещением, представители розницы объясняют клиентам, что гостиницы, предлагаемые туроператором под запрос, бронируются дольше, и призывают выбирать рекомендуемые ими варианты.