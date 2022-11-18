В АТОР призвали планировать летний отдых уже сейчас

Выгодно отдохнуть на курортах Кубани летом будущего года реально, если подумать об этом сейчас. К такому выводу пришли эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Акция “раннее бронирование” позволяет уже сейчас приобрести туры в Сочи, Геленджик, Анапу, Абхазию и Крым со скидкой до 40%.

“В зависимости от направлений, в настоящее время уже выставлено от 30 до 50 процентов запланированных летних программ”, — заявили в АТОР.

Также эксперты отрасли проанализировали предпочтения российских путешественников. Чаще всего туристы интересуются отдыхом в Сочи и Абхазии.