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44 минуты назад

АТОР: Летний отдых в Абхазии и на Кубани пора бронировать сейчас

Мира Маркина

Выгодно отдохнуть на курортах Кубани летом будущего года реально, если подумать об этом сейчас. К такому выводу пришли эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР призвали планировать летний отдых уже сейчас
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Акция “раннее бронирование” позволяет уже сейчас приобрести туры в Сочи, Геленджик, Анапу, Абхазию и Крым со скидкой до 40%.

“В зависимости от направлений, в настоящее время уже выставлено от 30 до 50 процентов запланированных летних программ”, — заявили в АТОР.

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Также эксперты отрасли проанализировали предпочтения российских путешественников. Чаще всего туристы интересуются отдыхом в Сочи и Абхазии.

Ранее мы рассказывали, где россияне планируют встречать Новый год.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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