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17 минут назад

Названы самые популярные города для встречи 2023 года

Сравни.ру

Россияне планируют встретить Новый год на отечественных курортах, в том числе горнолыжных. Цены по некоторым направлениям уже подскочили более чем на 50%.

Названы самые популярные города для встречи 2023 года
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

85% бронирований жилья для встречи Нового, 2023 года приходится на российские направления. Год назад показатель составлял 65%, рассказали РБК в сервисе Ostrovok.ru.

Лидерами традиционно стали Москва и Санкт-Петербург. Третье место у Сочи, который год назад занимал шестое место. Крым и Краснодар выбыли из рейтинга. При этом растёт число бронирований на горнолыжных курортах — в лидерах Архыз, Домбай, Шерегеш, Терскол.

Топ-10 самых востребованных направлений для бронирований жилья на Новый год:
  • Москва;
  • Санкт-Петербург;
  • Сочи;
  • Красная Поляна;
  • Казань;
  • Калининград;
  • Нижний Новгород;
  • Архыз;
  • Ярославль;
  • Кисловодск.

Средняя стоимость размещения в этих городах за год выросла на 27%, до 5,5 тысячи ₽. Сильнее всего подорожало жильё в Москве и Казани — в полтора раза, до 4,9 тысячи ₽ и 5,3 тысячи ₽ соответственно.

В Сочи цены снизились на 4%, до 4,8 тысячи ₽. В Санкт-Петербурге можно снять жильё за 4,5 тысячи ₽, в Калининграде — за 4,3 тысячи ₽.

Ранее Сравни рассказал, где бронировать отели и квартиры после ухода Booking и Airbnb.

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