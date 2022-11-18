Названы самые популярные города для встречи 2023 года

Россияне планируют встретить Новый год на отечественных курортах, в том числе горнолыжных. Цены по некоторым направлениям уже подскочили более чем на 50%.

85% бронирований жилья для встречи Нового, 2023 года приходится на российские направления. Год назад показатель составлял 65%, рассказали РБК в сервисе Ostrovok.ru.

Лидерами традиционно стали Москва и Санкт-Петербург. Третье место у Сочи, который год назад занимал шестое место. Крым и Краснодар выбыли из рейтинга. При этом растёт число бронирований на горнолыжных курортах — в лидерах Архыз, Домбай, Шерегеш, Терскол.

Москва;

Санкт-Петербург;

Сочи;

Красная Поляна;

Казань;

Калининград;

Нижний Новгород;

Архыз;

Ярославль;

Кисловодск. Топ-10 самых востребованных направлений для бронирований жилья на Новый год:

Средняя стоимость размещения в этих городах за год выросла на 27%, до 5,5 тысячи ₽. Сильнее всего подорожало жильё в Москве и Казани — в полтора раза, до 4,9 тысячи ₽ и 5,3 тысячи ₽ соответственно.

В Сочи цены снизились на 4%, до 4,8 тысячи ₽. В Санкт-Петербурге можно снять жильё за 4,5 тысячи ₽, в Калининграде — за 4,3 тысячи ₽.