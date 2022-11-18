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2 часа назад

Россиянам подсказали способ сэкономить на отдыхе в Абхазии и на Кубани

Lenta.ru

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) предложили россиянам способ выгодно отдохнуть Абхазии и на Кубани — туры на лето 2023 года можно приобрести со скидками до 40 процентов. Об этом сообщается на сайте организации.

Россиянам подсказали способ сэкономить на отдыхе в Абхазии и на Кубани
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, сэкономить на отдыхе туроператоры предлагают за счет приобретения туров по акции раннего бронирования. «В зависимости от направлений, в настоящее время уже выставлено от 30 до 50 процентов запланированных летних программ, — рассказали в АТОР. — В основном это туры в СочиАнапуГеленджик, Абхазию и Крым».

При этом отмечается, что предпочтения российских туристов за год не изменились в сравнении с летом 2022 года. Лидером спроса в очередной раз стал Сочи, также высок интерес соотечественников к отдыху в Абхазии. «Абхазия в прошедшем летнем сезоне продалась рекордно быстро, поэтому на лето будущего года туры нужно бронировать заранее», — заявил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По информации туроператоров, в основном туристы бронируют на российском Юге и в Абхазии отели категории три, четыре и пять звезд с развитой инфраструктурой для семейного отдыха. При этом размер скидок на летнее проживание на краснодарских курортах в среднем в ноябре составляет от 10 до 40 процентов, на абхазских — до 15 процентов.

Ранее российский турист отдохнул в Абхазии осенью и рассказал, почему считает это время года лучшим для отдыха в стране. Так, по словам читателя портала, в осенние месяцы отдыхающих в Абхазии гораздо меньше, жилье становится более доступным и таксисты перестают завышать стоимость поездок.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,Ассоциация туроператоров России,
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