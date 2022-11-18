Россиянам подсказали способ сэкономить на отдыхе в Абхазии и на Кубани

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) предложили россиянам способ выгодно отдохнуть Абхазии и на Кубани — туры на лето 2023 года можно приобрести со скидками до 40 процентов. Об этом сообщается на сайте организации.
Так, сэкономить на отдыхе туроператоры предлагают за счет приобретения туров по акции раннего бронирования. «В зависимости от направлений, в настоящее время уже выставлено от 30 до 50 процентов запланированных летних программ, — рассказали в АТОР. — В основном это туры в Сочи, Анапу, Геленджик, Абхазию и Крым».
При этом отмечается, что предпочтения российских туристов за год не изменились в сравнении с летом 2022 года. Лидером спроса в очередной раз стал Сочи, также высок интерес соотечественников к отдыху в Абхазии. «Абхазия в прошедшем летнем сезоне продалась рекордно быстро, поэтому на лето будущего года туры нужно бронировать заранее», — заявил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
По информации туроператоров, в основном туристы бронируют на российском Юге и в Абхазии отели категории три, четыре и пять звезд с развитой инфраструктурой для семейного отдыха. При этом размер скидок на летнее проживание на краснодарских курортах в среднем в ноябре составляет от 10 до 40 процентов, на абхазских — до 15 процентов.
Ранее российский турист отдохнул в Абхазии осенью и рассказал, почему считает это время года лучшим для отдыха в стране. Так, по словам читателя портала, в осенние месяцы отдыхающих в Абхазии гораздо меньше, жилье становится более доступным и таксисты перестают завышать стоимость поездок.