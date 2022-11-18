Россиянин назвал столицу Узбекистана «Дубаем на минималках»

Российский тревел-блогер побывал в Ташкенте и назвал несколько удививших его фактов о городе, жителях и бывшей республике СССР. Впечатлениями от поездки в Узбекистан он поделился в личном блоге «BEZгида» на платформе «Яндекс.Дзен».

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В первую очередь для путешественника стало неожиданностью, что в Узбекистане приходится брать с собой пачки денег, так как при различных расчетах размерность сумм в национальной валюте вырастает до миллионов. Также россиянина поразила популярность белых Chevrolet — феномен он объяснил наличием завода корейской марки, которая «заполучила почти весь внутренний рынок» страны.

«Столица республики вообще воспринимается как Дубай на минималках. С этой восточной любовью к безвкусному шику в стиле "дороха-бахато". Даже в бедной провинции стоят солидные дома-мазанки, но с коваными воротами. Проблема в том, что живут селяне натуральным хозяйством. Вот и тянутся в Россию на заработки», — заметил автор блога.

Кроме того, блогера приятно удивили низкие цены на такси — одна поездка никогда не выходила дороже 18 тысяч сум (100 рублей). А вот ассортимент и стоимость продуктов на рынках его разочаровала: выбор восточных сладостей из «вареного сахара, двух видов халвы и примитивного набора сухофруктов» он назвал «скудным». Помимо прочего, мужчина удивился, как много детей гуляют по улицам без сопровождения, а также большому количеству пунктов туристической полиции.

«Конечно, не Индия, но автотолкотня и шумахерство в Узбекистане — знатные. Пронырнуть, обдудеть, устроить миллиметражи — в порядке вещей. Но происходит это настолько гармонично, что аварий практически не видно», — поделился еще одной особенностью Узбекистана россиянин.