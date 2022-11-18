Урал обошел Крым и Северный Кавказ по объему турпотока

Туристический поток в Уральский федеральный округ в январе-сентябре 2022 года составил 5,8 миллиона поездок, что выше аналогичного показателя в Крыму (3,6 миллиона) и Северо-Кавказском федеральном округе (3 миллиона). Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, передает "Уралинформбюро".
"Путешественников привлекает природа наших регионов: тысячи озер Южного Урала, соленое озеро Медвежье в Зауралье, сплавы по рекам и походы в горы в Свердловской области, целебные горячие источники Тюменской земли", – цитируют Якушева "Известия".
Также по словам полпреда президента, на Урале развивается событийный туризм. "На Ямале и в Югре вас ждут северное сияние, катание на оленях и отдых в настоящем чуме коренных народов Севера. Все это только малая часть того, что может предложить гостям Уральский федеральный округ", – отметил он.
Ранее директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова сообщила, что часть многомиллионного гранта от Ростуризма власти региона планируют направить на постройку гостиниц для любителей сплавляться по рекам. Вместе с тем она полагает, что размер курортного сбора на Среднем Урале, о возможности введения которого заговорили текущей осенью, не должен превышать 25-30 рублей в сутки с человека.