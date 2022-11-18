Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
2 часа назад

Приморцы снова могут поехать на отдых в Китай

Primpress

После снятия ковидных ограничений хотят запустить пассажирский поезд из Приморья до Суйфэньхэ, сообщает PRIMPRESS. Сегодня состоялось Межправительственное Российско-Китайское обсуждение по сотрудничеству двух стран.

Приморцы снова могут поехать на отдых в Китай
Фото:  PRIMPRESS PRIMPRESS

Для того чтобы возобновить туристический обмен, необходимо осуществить совместные мероприятия в культурной, научной, образовательной и других областях. Китайской стороне с учетом устоявшихся ранее транспортно-логистических связей с провинцией Хэйлунцзян предлагается возобновить регулярное международное авиасообщение по маршруту Владивосток – Харбин, согласовать запуск пассажирского поезда «Международный экспресс» по маршруту Гродеково – Суйфэньхэ после снятия ковидных ограничений.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители