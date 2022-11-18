Приморцы снова могут поехать на отдых в Китай

После снятия ковидных ограничений хотят запустить пассажирский поезд из Приморья до Суйфэньхэ, сообщает PRIMPRESS. Сегодня состоялось Межправительственное Российско-Китайское обсуждение по сотрудничеству двух стран.

Для того чтобы возобновить туристический обмен, необходимо осуществить совместные мероприятия в культурной, научной, образовательной и других областях. Китайской стороне с учетом устоявшихся ранее транспортно-логистических связей с провинцией Хэйлунцзян предлагается возобновить регулярное международное авиасообщение по маршруту Владивосток – Харбин, согласовать запуск пассажирского поезда «Международный экспресс» по маршруту Гродеково – Суйфэньхэ после снятия ковидных ограничений.