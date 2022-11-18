Из-за высокой инфляции отдых в Турции для россиян за год подорожал на 70%

Отдых в Турции для россиян за год подорожал на 50-70%. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), такой стремительный рост цен связан с инфляцией и подорожанием авиабилетов.

Как уточняется, рост цен связан с высокой инфляцией, которая, по итогам текущего года, составит в Турции порядка 80%. При этом, не смотря на подорожанием отдыха, число туристов в Турции из России приблизилось к доковидному уровню. Только в январе-сентябре страну посетили более 40 млн человек. Это на 98% больше, чем за аналогичный период прошлого года.