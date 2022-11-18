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2 часа назад

Из-за высокой инфляции отдых в Турции для россиян за год подорожал на 70%

Inc-News

Отдых в Турции для россиян за год подорожал на 50-70%. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), такой стремительный рост цен связан с инфляцией и подорожанием авиабилетов.

Из-за высокой инфляции отдых в Турции для россиян за год подорожал на 70%
Фото: Inc-NewsInc-News

Как уточняется, рост цен связан с высокой инфляцией, которая, по итогам текущего года, составит в Турции порядка 80%. При этом, не смотря на подорожанием отдыха, число туристов в Турции из России приблизилось к доковидному уровню. Только в январе-сентябре страну посетили более 40 млн человек. Это на 98% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее также стало известно, что Турция возглавила список самых популярных зарубежных направлений на Новый год среди российских туристов. Кроме южной республики в топ-3 попали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет.

Новости путешествий,Российский союз туриндустрии,
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