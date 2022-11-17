Пассажирка назвала раздражающие типы туристов в аэропортах

Американская блогерша, часто путешествующая на самолетах, назвала типы пассажиров, поведение которых в аэропортах и на борту раздражает больше всего. Своими наблюдениями она поделилась в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По мнению девушки под ником @tinx, одним из самых худших типов путешественников стали «неподготовленные» пассажиры в пункте досмотра аэропорта. Блогерша считает возмутительным неторопливость людей, а также непонимание процесса осмотра — например, необходимость снимать верхнюю одежду или выкладывать металлические предметы. Также автора видео раздражают люди, которые пытаются запихнуть в багажные полки в самолете переполненные чемоданы.

«Далее давайте обсудим толпу у ворот вылета: их рейс еще даже не поместили на цифровое табло, а они уже в панике толпятся у выхода, как будто собираются на забег с быками», — раскритиковала еще один тип поведения пассажиров американка.