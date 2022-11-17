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45 минут назад

Часто летающая пассажирка назвала самые раздражающие типы туристов в аэропортах

Lenta.ru

Американская блогерша, часто путешествующая на самолетах, назвала типы пассажиров, поведение которых в аэропортах и на борту раздражает больше всего. Своими наблюдениями она поделилась в TikTok.

Пассажирка назвала раздражающие типы туристов в аэропортах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению девушки под ником @tinx, одним из самых худших типов путешественников стали «неподготовленные» пассажиры в пункте досмотра аэропорта. Блогерша считает возмутительным неторопливость людей, а также непонимание процесса осмотра — например, необходимость снимать верхнюю одежду или выкладывать металлические предметы. Также автора видео раздражают люди, которые пытаются запихнуть в багажные полки в самолете переполненные чемоданы.

«Далее давайте обсудим толпу у ворот вылета: их рейс еще даже не поместили на цифровое табло, а они уже в панике толпятся у выхода, как будто собираются на забег с быками», — раскритиковала еще один тип поведения пассажиров американка.

Пользователи сети согласились с доводами блогерши и в комментариях поделились личным опытом. Так, среди наиболее неприятных привычек путешественников были также названы привычка хлопать после приземления самолета, хождение «туда-сюда» по коридору воздушного судна во время полета и откидывание кресел в тесных автобусах.

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