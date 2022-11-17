Фотография стюардессы в перчатках взбудоражила иностранцев

Стюардесса российской авиакомпании Nordwind Airlines взбудоражила иностранцев снимком, сделанным на борту самолета.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На опубликованном кадре стюардесса позирует на камеру в проходе между рядами воздушного судна и смотрит прямо в объектив. При этом одета девушка в форму Nordwind — облегающее серое платье. Дополняют образ белые перчатки, а также платок, пояс и головной убор красного цвета.

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Фотография появилась в Instagram (cоцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), в аккаунте @cabin._.love.

Внешность россиянки понравилась зарубежным пользователям социальной сети. Под публикацией они восхитились красотой ее губ и глаз.