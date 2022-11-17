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51 минуту назад

Фотография российской стюардессы в униформе взволновала иностранцев в сети

Мира Маркина

Стюардесса российской авиакомпании Nordwind Airlines взбудоражила иностранцев снимком, сделанным на борту самолета.

Фотография стюардессы в перчатках взбудоражила иностранцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На опубликованном кадре стюардесса позирует на камеру в проходе между рядами воздушного судна и смотрит прямо в объектив. При этом одета девушка в форму Nordwind — облегающее серое платье. Дополняют образ белые перчатки, а также платок, пояс и головной убор красного цвета.

Соцсети

Фотография появилась в Instagram (cоцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), в аккаунте @cabin._.love.

Экс-стюардесса раскрыла «неприглядные стороны» работы

Внешность россиянки понравилась зарубежным пользователям социальной сети. Под публикацией они восхитились красотой ее губ и глаз.

Ранее в материале "Рамблера" стюардесса рассказала, как лучше знакомиться с экипажем.

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