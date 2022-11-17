"Аэрофлот" выпустил аудиогиды для путешествий по России

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" и стриминговая HiFi-платформа "Звук" совместно выпустили аудиогиды по пяти крупным городам России: Москве, Санкт-Петербургу, Владивостоку, Красноярску и Сочи. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Благодаря коллаборации авиаперевозчика и популярного стримингового сервиса российские туристы в удобном аудиоформате узнают о достопримечательностях Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Красноярска и Сочи. Эти города выбрали неслучайно: они традиционно являются туристическими точками притяжения и одновременно наиболее популярными направлениями среди пассажиров "Аэрофлота", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в аудиогидах собрана полезная и актуальная информация, которая будет интересна ценителям культуры, любителям активного и семейного отдыха, эко- и гастротуристам. В подкастах есть подборки природных и архитектурных достопримечательностей, ресторанов, мест для занятия спортом и прогулок с детьми.

Прослушать аудиогиды можно в приложении "Звук" или на сайте "Аэрофлота". Кроме того, авторы проекта разработали тематические музыкальные плейлисты для путешественников, чтобы лучше почувствовать атмосферу каждого из пяти участвующих в проекте городов, пояснили в компании.