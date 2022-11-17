В ГД предложили ввести курортный сбор для уезжающих на отдых за рубеж

"Надо стимулировать людей отдыхать у себя в стране, а мы наказываем тех, кто отдыхает у себя. Давайте будем брать курортный сбор с тех, кто едет отдыхать в чужие страны. Почему в Турции путевки были подешевле, чем в России?" – цитирует Смолина Агентство "Москва".