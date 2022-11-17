Открыли продажи туров в Таиланд на «Аэрофлоте» из регионов

Авиакомпания «Аэрофлот» разослала партнерам письмо (есть в редакции. – Ред.) с предложением узнать стоимость кресел на новых рейсах в Таиланд, Стамбул и в Гоа из Сибири, Екатеринбурга и с Дальнего Востока. В список маршрутов также включили перелеты из Сочи в Дубай, Стамбул, Анталью, Шарм-эль-Шейх, Хургаду и обратно.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

На отправку заявок перевозчик дал туроператорам чуть больше суток, а сбор проводили на официальной закупочной площадке авиакомпании – он завершился вечером 16 ноября. В письме компания обратила внимание партнеров на то, что программу продают единым пакетом, на который нужно подавать единую заявку.

Судя по всему, условия контракта смог выполнить туроператор Библио-Глобус: он уже начал продавать туры в Таиланд из регионов на рейсах нацперевозчика. Ряд турагентов получили рассылку о старте продаж туров из Владивостока. В частности, стоимость отдыха на Пхукете с вылетом 26 ноября начинается от 69,5 тыс. руб., в Паттайе с отправлением на следующий день – от 66,5 тыс. руб. на одного человека. В системе бронирования туроператора также появились турпакеты с вылетом из Новосибирска и Красноярска.