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1 час назад

Библио-Глобус открыл продажи туров в Таиланд на «Аэрофлоте» из регионов

TourDom

Авиакомпания «Аэрофлот» разослала партнерам письмо (есть в редакции. – Ред.) с предложением узнать стоимость кресел на новых рейсах в Таиланд, Стамбул и в Гоа из Сибири, Екатеринбурга и с Дальнего Востока. В список маршрутов также включили перелеты из Сочи в Дубай, Стамбул, Анталью, Шарм-эль-Шейх, Хургаду и обратно.

Открыли продажи туров в Таиланд на «Аэрофлоте» из регионов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

На отправку заявок перевозчик дал туроператорам чуть больше суток, а сбор проводили на официальной закупочной площадке авиакомпании – он завершился вечером 16 ноября. В письме компания обратила внимание партнеров на то, что программу продают единым пакетом, на который нужно подавать единую заявку.

Судя по всему, условия контракта смог выполнить туроператор Библио-Глобус: он уже начал продавать туры в Таиланд из регионов на рейсах нацперевозчика. Ряд турагентов получили рассылку о старте продаж туров из Владивостока. В частности, стоимость отдыха на Пхукете с вылетом 26 ноября начинается от 69,5 тыс. руб., в Паттайе с отправлением на следующий день – от 66,5 тыс. руб. на одного человека. В системе бронирования туроператора также появились турпакеты с вылетом из Новосибирска и Красноярска.

Очевидно, что это означает усиление конкуренции на рынке выездного туризма в регионах. Недавно свою полетную программу в Гоа и Таиланд объявил ANEX Tour, отправлять туристов на прямых рейсах начали также Coral и «Пегас». Можно предположить, что увеличение количества предложений скажется на ценах. Сейчас многие турагенты пишут, что отдых в Таиланде, особенно на новогодние даты, стал туристам не по карману.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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