Курортный сбор хотят продлить на новый срок

Регионы — участники эксперимента планируют ремонтировать курортную инфраструктуру за счет отдыхающих еще несколько лет. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 17 ноября.

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Дума Ставропольского края предложила внести поправки в Закон «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», чтобы продлить эксперимент по курортному сбору, который должен был закончиться в этом году, еще на пять лет — до 2027 года.

Размер сбора субъекты устанавливают самостоятельно, но, согласно действующим правилам, он не должен превышать 100 рублей. Его платят совершеннолетние отдыхающие, которые более чем на день заселяются в гостиницы указанных регионов. Эти средства субъекты могут использовать для развития городской инфраструктуры.

Как указано в пояснительной записке, такую инициативу уже поддержали другие регионы — участники эксперимента. «Правительство отмечает, что полученный опыт проведения эксперимента показал, с одной стороны, необходимость проработки и дальнейшего совершенствования механизма администрирования взимания курортного сбора, а с другой — необходимость принятия решения по результатам эксперимента в целях развития культурной инфраструктуры муниципальных образований в более короткий срок», — рассказала первый зампред Комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева («Единая Россия»).