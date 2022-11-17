SunExpress летом 2023 года запустит рейсы из Турции в Грузию

Турецко-немецкая авиакомпания SunExpress с июня 2023 года начнет выполнять регулярные рейсы из турецких городов в Тбилиси и обратно. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе "Объединения аэропортов Грузии".

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

"Мы рады, что на грузинский рынок входит еще одна новая авиакомпания. Турецко-немецкая авиакомпания SunExpress, основанная Turkish Airlines и Lufthansa, начнет летать с 3 июня из Измира, с 5 июня из Анкары, а с 15 июня с курорта Антальи в Тбилиси и обратно", - цитирует пресс-служба директора "Объединения аэропортов Грузии" Тамар Арчуадзе.