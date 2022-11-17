Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
2 часа назад

"Гранд Сервис Экспресс" планирует начать международные ж/д перевозки

ТАССиещё 2

Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ) планирует начать международные перевозки, сообщил ТАСС гендиректор компании Александр Ганов в кулуарах форума "Транспорт России".

"Гранд Сервис Экспресс" планирует начать международные ж/д перевозки
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

"Надеемся, что наша заявка будет поддержана уже в следующем сезоне. Мы сможем по крайней мере в какие-то близлежащие страны анонсировать поездки", - сказал он.

Ганов отметил, что осуществление зарубежных перевозок зависит от решения, которое принимают международные организации. Компания уже запустила процесс по получению правового разрешения.

"Гранд сервис экспресс" (ГСЭ) - частный железнодорожный перевозчик, созданный в 2002 году. Вначале компания специализировалась только на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности. В декабре 2019 года компания организовала пассажирские перевозки в Крым. Поезда "Таврия" курсируют круглый год.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума "Транспорт России".

Новости путешествий,Александр Ганов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители