"Гранд Сервис Экспресс" планирует начать международные ж/д перевозки

Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ) планирует начать международные перевозки, сообщил ТАСС гендиректор компании Александр Ганов в кулуарах форума "Транспорт России".

"Надеемся, что наша заявка будет поддержана уже в следующем сезоне. Мы сможем по крайней мере в какие-то близлежащие страны анонсировать поездки", - сказал он.

Ганов отметил, что осуществление зарубежных перевозок зависит от решения, которое принимают международные организации. Компания уже запустила процесс по получению правового разрешения.

"Гранд сервис экспресс" (ГСЭ) - частный железнодорожный перевозчик, созданный в 2002 году. Вначале компания специализировалась только на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности. В декабре 2019 года компания организовала пассажирские перевозки в Крым. Поезда "Таврия" курсируют круглый год.